Селенгинский район, Бурятия, , 10:03 — REGNUM В восьми районах Бурятии, а также в городе Улан-Удэ ожидается высокий, четвёртый класс пожарной опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального агентства гражданской обороны и ЧС со ссылкой на данные синоптиков.

Степной пожар в Бурятии ГУ МЧС по Бурятии

На территории Селенгинского района с 12 мая, в связи со штормовым предупреждением, ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

В связи с этим на заседании оперштаба по предотвращению и тушению природных пожаров поручено усилить профилактическую работу. По словам зампреда правительства Петра Мордовского, все возгорания травы происходят по вине человека.

«Жители республики пренебрегают мерами пожарной безопасности и несмотря на действующий особый противопожарный режим производят отжиг сухой травы и мусора на своих придомовых территориях, вследствие чего огнь распространяется на дворовые постройки, жилые дома и лесной массив», — отметил чиновник.