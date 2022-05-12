Селенгинский район, Бурятия, 12 мая 2022, 10:03 — REGNUM В восьми районах Бурятии, а также в городе Улан-Удэ ожидается высокий, четвёртый класс пожарной опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального агентства гражданской обороны и ЧС со ссылкой на данные синоптиков.
На территории Селенгинского района с 12 мая, в связи со штормовым предупреждением, ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.
В связи с этим на заседании оперштаба по предотвращению и тушению природных пожаров поручено усилить профилактическую работу. По словам зампреда правительства Петра Мордовского, все возгорания травы происходят по вине человека.
«Жители республики пренебрегают мерами пожарной безопасности и несмотря на действующий особый противопожарный режим производят отжиг сухой травы и мусора на своих придомовых территориях, вследствие чего огнь распространяется на дворовые постройки, жилые дома и лесной массив», — отметил чиновник.