Красноярск, , 12:52 — REGNUM После масштабных майских пожаров в Красноярском края активизировались мошенники. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 мая в оперативном штабе региона.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным оперштаба, злоумышленники создают поддельные счета и распространяют информацию о них. Таким образом они обманывают тех, кто хочет помочь погорельцам.

Красноярцам и другим желающим помочь рекомендуют всегда проверять информацию и не переводить деньги на сомнительные счета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в ходе масштабных майских пожаров огонь уничтожил 827 строений, в том числе 518 жилых домов. Погибли восемь человек.

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