Красноярск, , 05:49 — REGNUM В Красноярском крае с 13 мая вводится особый противопожарный режим (ОПР) на территории Енисейска, Богучанского, Енисейского и Мотыгинского районов. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Пал травы ГУ МЧС по Ярославской области

Таким образом, в настоящее время ОПР действует в 56 муниципалитетах Красноярского края из 61. Решение о введении ОПР в самых северных территориях края примут позже, по условиям погоды, уточнили в агентстве.

По словам заместителя председателя краевого правительства Сергея Козупицы, сейчас подавляющее большинство возгораний — это дело рук человека. За выжигание сухой травы в регионе уже возбуждено более 1960 дел об административном правонарушении. К ответственности привлечено более 140 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, во время действия ОПР в крае населению запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы и так далее. Нарушителям грозит административная, а в ряде случаев и уголовная ответственность.