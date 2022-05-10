Курган, , 19:16 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил президенту России Владимиру Путину причины непрекращающихся пожаров в регионе. Пояснения прозвучали на совещании по ситуации с пожарами стране, которое состоялось в режиме ВКС 10 мая.

Лесной пожар 61.mchs.gov.ru

Курганская область заранее готовилась к пожароопасному сезону, заверил Вадим Шумков главу государства.

«Учитывая опыт прошлых лет в регионе заблаговременно, с 8 апреля, был установлен пожароопасный сезон, а с 15 апреля введён особый противопожарный режим. Также заблаговременно прибыл вертолёт МИ-8 и две инженерных машины разграждения. В связи со сложными погодными условиями, сухой, ветреной погодой с порывами до 30 м/с с 28 апреля был введён режим ЧС», — сообщил губернатор Зауралья.

Благодаря комплексным оперативным мерам 28 апреля удалось остановить огненную стихию, которая подходила к населённым пунктам трёх муниципальных образований, отметил Шумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в Кургане огнеборцы эвакуировали более 500 дачников из СНТ «Малиновка», где пожар охватил более 50 дачных участков. Сгорели 55 строений. Из СНТ «Малиновка» огонь перекинулся в лес, где пожар распространился на несколько десятков тысяч гектаров.

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