Красноярск, 8 мая 2022, 08:45 — REGNUM Пострадавшим при масштабных пожарах в Красноярском крае людям помогут в восстановлении жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого агентства гражданской обороны и ЧС.
По поручению губернатора Александра Усса, в регионе прорабатывают несколько механизмов и вариантов помощи. В их числе предоставление жилищных сертификатов, оказание помощи в ремонте, строительство и предоставление готового жилья.
«В крае локализованы все возгорания. Оперативный штаб и экстренные службы продолжают работу», — добавили в ведомстве.
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