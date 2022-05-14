Тюмень, , 06:52 — REGNUM В Тюменской области из-за лесного пожара эвакуировали людей, находившихся в Центре оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика». Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Пожар Pixabay.com

Всего эвакуировали 126 человек. Транспорт подготовили заранее, также людей накормили ужином. Часть из них разместили в профилактории.

По данным на вечер 13 мая пожар тушили в районе деревни Криводанова. Угрозы населённому пункту были сняты, но в случае необходимости власти готовы эвакуировать 692 местных жителя.