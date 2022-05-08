Иркутск, , 09:19 — REGNUM Власти Иркутской области 8 мая обнародовали информацию о пострадавших в крупном пожаре, случившемся 7 мая в селе Половино-Черемхово Тайшетского района. Как сообщает телеграм-канал, таковых восемь человек. У многих сгорели паспорта.

Пожар 34.мвд.рф

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил в кратчайшие сроки провести пострадавшим социальные выплаты. Их начнут с 10 мая.

Пострадавшие получат: 100 тысяч рублей за полную потерю имущества, материальную помощь — пять тысяч рублей.

Для получения выплат пострадавшим необходимо восстановить документы, удостоверяющие личность. На заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям Игорь Кобзев попросил ГУ МВД по Иркутской области сделать это в течение суток.

Крупный пожар в селе Половино-Черемхово Тайшетского района произошёл 7 мая. Сгорело шесть жилых и два нежилых дома, здание школы и пилорама.

Как сообщало ИА REGNUM, не обошлось без жертв. В результате возгораний в дачном посёлке «Моргудон» Братска погибли два человека.

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