Кызыл, , 09:02 — REGNUM В Туве по итогам совещания межведомственной комиссии по ликвидации ЧС в СФО объявлен желтый уровень пожарной опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Ландшафтный пожар в Туве Служба ГО и ЧС Тувы

На фоне масштабных пожаров, произошедших в соседних сибирских регионах, ситуация в Туве пока остаётся относительно стабильной. С начала сезона в республике зарегистрировано 18 пожаров на общей площади более 1 тыс. га.

«На 6 мая действует 2 лесных пожара, но общая площадь горения сократилась до 150 га. Степных пожаров произошло намного больше — 65, их площадь составила в общей сложности более 2,2 тысячи га», — отметили в правительстве.

Как отмечается, силам лесоохраны удаётся сдерживать пожары за счёт превентивных мер. При этом под особый контроль взяты 35 поселений, внесённых в список наиболее подверженных угрозе природных пожаров, а также лагеря летнего отдыха детей.