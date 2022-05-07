Иркутск, , 14:44 — REGNUM В связи с крупным пожаром, произошедшем сегодня, 7 мая, станции Половино-Черемхово в Тайшетском районе Иркутской области, введен режим ЧС. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев готовится к проведению экстренного заседания КЧС, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Пожар 32. mchs. gov. ru

На заседании будут обсуждать ситуацию с двумя крупными пожарами, которые произошли сегодня в Братском и Черемховском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции выясняют обстоятельства крупных возгораний в Братском и Тайшетском районах Иркутской области. Задействовано свыше 30 человек личного состава и 12 автомобилей. Инспекторы ГИБДД перекрывают въезды в опасные зоны. Находясь на местах событий, полицейские помогают местным жителям с эвакуацией из жилых домов людей и ценных вещей. Кроме того, офицеры органов внутренних дел участвуют в предотвращении распространения огня.

По сообщению о пожаре в дачном посёлке «Моргудон» Братска проводится доследственная проверка.

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Тем временем, в регионе передано экстренное штормовое предупреждение: 7 мая на станции Червянка Чунского района наблюдается очень сильный юго-западный ветер, скорость которого достигает 25 м/с. В северо-западных районах в ближайшие 1-2 часа ожидается очень сильный ветер до 25-27 м/с.

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