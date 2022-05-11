Иркутск, , 08:06 — REGNUM За минувшие сутки, 11 мая, в лесном фонде Иркутской области ликвидировано 16 пожаров на общей площади 823,3 га, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Лесной пожар Dsns.gov.ua

В локализованном состоянии находятся два возгорания на площади 31,5 га. В процессе локализации — восемь пожаров на 1846 га.

Причиной всех возгораний остаётся человеческий фактор. Нарушителям противопожарной безопасности грозит ответственность вплоть до уголовной.

В тушении лесных пожаров 10 мая было задействовано 140 пожарных-десантников, 272 сотрудника лесопожарных формирований, 61 мобилизованный гражданин, 136 единиц наземной техники. В авиамониторинге — семь самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в лесном фонде в Иркутской области было ликвидировано 17 пожаров на общей площади 674,5 га. С 7 мая на территории Иркутской области действует режим ЧС. Запрещено посещение лесов. Ограничены охота и рыболовство.

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