Барнаул, , 11:59 — REGNUM Обстановка с пожарами в Алтайском крае по состоянию на 10 мая 15:00 местного времени складывается достаточно напряжённой. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, уже ликвидировано 54 пожара, большинство — горение мусора и травы.

Травяной пожар Pxhere.com

«Все подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю работают в усиленном режиме. Пожарные расчёты, порой не заезжая в часть в течение дежурных суток, едут с одного «травяного» пожара на другой», — пояснили спасатели.

По их словам, в период с 7 по 11 мая на большей части территории сохраняется высокая пожароопасность.

Выставлено 7 временных пожарных постов (16 человек, 7 единиц техники).

Как сообщало ИА REGNUM, в Новоалтайске 7 мая сгорел склад газовых баллонов, есть погибший.

Читайте также: В Новоалтайске сгорел склад газовых баллонов, есть погибший