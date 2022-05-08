Кемерово, , 11:26 — REGNUM Сейчас главное — помочь семьям погибших и пострадавших от пожаров в Тяжинском округе Кемеровской области. Об этом сегодня, 8 мая, заявил глава региона Сергей Цивилёв.

Пожар

«Сейчас главное для нас — помочь людям, решить проблемы с жильём у тех, кто его лишился, оказать материальную поддержку, — сказал Цивилёв. — В каждом случае будем подходить индивидуально, к каждой семье прикреплён социальный работник, к которому пострадавшие жители могут обратиться в любую минуту, рассказать о возникшей проблеме, чтобы можно было незамедлительно приступить к её решению».

Так, с 13 мая начнутся выплаты на неотложные нужды в 100 тыс рублей на семью. Также предусмотрен региональный сертификат на жильё для пострадавших из расчёта 1 млн рублей на каждого члена семьи, но не более 4,2 млн рублей на семью.

Ранее и сообщало, что в результате пожаров в Кемеровской области погибли четыре человека.