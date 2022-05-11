Абакан, , 13:14 — REGNUM В Хакасии 12 мая ожидается порывистый ветер местами до 17 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минприроды, ссылаясь на информацию Хакасского ЦГМС.

Лесной пожар ИА REGNUM

В связи с этим жителей Хакасии просят неукоснительно соблюдать требования особого противопожарного режима.

За четыре выходных дня в Хакасии зафиксировано 12 лесных пожаров в Ширинском, Орджоникидзевском, Аскизском и Таштыпском районах. Основной причиной возгораний стал переход огня с земель иных категорий и человеческий фактор.

Всего с начала лесопожарного сезона в регионе зафиксировано 38 лесных пожаров на общей площади более 8 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии продлён особый противопожарный режим.

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