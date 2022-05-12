Уяр, Красноярский край, , 14:26 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела о халатности в связи с массовыми пожарами в Красноярском крае задержан заместитель главы города Уяра. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 мая в Главном следственном управлении СКР по региону.

Пожар Dave Hogg

СК продолжает расследование уголовных дел по фактам массовых пожаров в Красноярском крае. В ряде городов и районов огонь уничтожил более 800 строений, погибли восемь человек.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»), ч. 1, ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности» — четыре эпизода), ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей»).

В рамках расследования дела о халатности задержан 28-летний заместитель главы Уяра по обеспечению жизнедеятельности города.

По данным следствия, в городе располагалась несанкционированная свалка с твердыми бытовыми отходами. В полномочия замглавы входило обеспечение пожарной безопасности и контроль за благоустройством территории города, однако он проигнорировал информационное письмо о необходимости устранения нарушений требований пожарной безопасности и уборке мест распространения сухостоя и скопления мусора. Также он не принял мер к ликвидации несанкционированной свалки. 7 мая 2022 года она загорелась, огонь распространился в населённом пункте. По имеющимся данным, пожар уничтожил 233 жилых дома.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи допрашивают свидетелей, пострадавших. Назначен ряд экспертиз, расследование продолжается.

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