Красноярск, , 08:20 — REGNUM Пострадавшие от пожаров жители Красноярского края с 9 мая начали получать единовременную адресную материальную помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Пожар hansbenn

Финансовые организации перечисляют деньги погорельцам, не дожидаясь начала рабочей недели. Министр социальной политики края Ирина Пастухова пояснила, что, по имеющимся данным, в крае от пожаров пострадали более 1200 человек, из них более 740 подали заявление на выплату единовременной материальной помощи.

С населением в территориях работают сотрудники соцзащиты. В районах организован приём заявлений на выплаты из резервного фонда края в связи с полной или частичной утратой имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский край 7 мая пережил трагедию. В результате масштабных пожаров в регионе уничтожено 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль.

Единовременная адресная материальная помощь составляет 15 тысяч рублей на человека. Из резервного фонда краевого правительства пострадавшие могут получить от 20 до 50 тысяч рублей на семью — в зависимости от степени утраты имущества.

Лишившихся единственного жилья граждан планируют обеспечить новым жильём за счёт средств краевого бюджета.

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