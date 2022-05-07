Кемерово, , 21:53 — REGNUM Пожары в Кемеровской области повредили почти 100 жилых домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Вертолёт МЧС Дарья Драй © ИА REGNUM

«На территории Кемеровской области в трех населенных пунктах (Листвянка, Итатский, Изындаево) пострадало 98 жилых домов. 224 человека находятся у родственников и в пунктах временного размещения», — сказали в ведомстве.

По словам спасателей, тушение пожаров на данный момент продолжается. В борьбе с пожарами задействовано 124 человека и 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.