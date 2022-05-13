Красноярск, 13 мая 2022, 12:31 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 21 лесной пожар на площади 938 га. Очаги возгораний действовали в 23 муниципалитетах, сообщили ИА REGNUM 13 мая в краевом министерстве лесного хозяйства.
В тушении принимали участие 750 человек, применялось 118 единиц техники. Было задействовано 19 воздушных судов.
На утро 13 мая в регионе действует 19 лесных пожаров на площади 2,1 тыс. га.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае с 13 мая особый противопожарный режим действует в 56 муниципалитетах.
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