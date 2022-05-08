Иркутск, , 05:20 — REGNUM В Иркутской области жители села Половино-Черемхово, пострадавшие в результате разгула огненной стихии, получат финансовую помощь в размере от 10 до 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пожар LoggaWiggler

В кратчайшие сроки люди получат за частичную утрату имущества — 10 тыс. рублей, но не более 50 тыс. рублей на семью, за полную утрату имущества — 100 тыс. рублей, но не более 300 тыс. рублей на семью, пишет ТАСС.

В селе Половино-Черемхово сгорели шесть частных домов, в которых проживали семь человек, школу, в которой обучались 82 ребёнка. С 1 сентября дети пойдут в школу в посёлке Юрты.

ИА REGNUM сообщало, что 7 мая в Иркутской области введён режим ЧС из-за неблагоприятных погодных условий и пожаров. Он будет действовать до особого указания.