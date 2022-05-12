Иркутск, , 12:01 — REGNUM За минувшие сутки, 11 мая, в Иркутской области ликвидировано 13 пожаров на общей площади 828,5 га, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Пожары в Приангарье МВД

Отмечается также, что в локализованном состоянии находится возгорание на площади 15 га в Нижнеудинскомрайоне. Ещё пять очагов состоят в процессе локализации (227,5 га).

В тушении лесных пожаров 11 мая было задействовано 76 пожарных-десантников, 208 сотрудников лесопожарных формирований, 43 мобилизованных гражданина, 113 единиц наземной техники. В авиамониторинге — 11 самолетов. Для ликвидации лесных пожаров по просьбе губернатора Игоря Кобзева в Иркутскую область направлен вертолёт Ми-8 МЧС России.

Сегодня, 12 мая, он работает на тушении пожара в Падунском лесничестве в районе населенного пункта Дубынино. Забор воды идёт с акватории Братского водохранилища.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 мая на территории Иркутской области действует режим ЧС. Запрещено посещение лесов. Ограничены охота и рыболовство. По состоянию на 11 мая, в лесном фонде Иркутской области было ликвидировано 16 пожаров на общей площади 823,3 га. Причиной всех возгораний остаётся человеческий фактор. Нарушителям противопожарной безопасности грозит ответственность вплоть до уголовной.

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