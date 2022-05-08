Емельяновский район, Красноярский край, , 09:28 — REGNUM В Емельяновском районе Красноярского края огнеборцы тушат лесной пожар возле села Никольское. Очаг возгорания был обнаружен на площади 5 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства лесного хозяйства края.

Пожар в Красноярском крае Министерство лесного хозяйства Красноярского края

По предварительным данным, причиной возгорания стали местные жители. В настоящее время огонь тушат 10 авиапожарных и 16 специалистов наземной службы краевого Лесопожарного центра. Задействовано также шесть единиц техники.

«Также в работах по ликвидации лесного пожара принимают участие представители лесничеств, лесной охраны и арендаторы. Тушение огня осложняет сильный, почти ураганный ветер при сухой погоде», — отметили в ведомстве.

На место происшествия прибыл глава минлесхоза Алексей Панов, который будет лично контролировать ситуацию. В настоящее время усилия пожарных направлены на недопущения перехода огня на населённые пункты.

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