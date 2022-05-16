Тюмень, , 08:45 — REGNUM В Тюменской области на 8:00 (6:00 мск) 16 мая действовало шесть лесных пожаров, три из них локализировано. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента лесного хозяйства.

Лесной пожар bertknot

В Тюменской области за последние сутки потушили восемь ландшафтных пожаров на площади 123 га и один лесной пожар на площади 10 га.

Общая площадь пожаров, как и «пройденная огнем», не означает гибель деревьев, акцентируют в департаменте.

На 16 мая на территории Ишимской и Уватской авиазон Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средний класс), на территории Тобольской авиазоны — IV класс (высокий), на территории Тюменской авиазоны — II класс (низкий).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области действует особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов до 26 мая.