Ишимский район, Тюменская область, , 16:29 — REGNUM В Тюменской области днём 11 мая поступило сообщение о возгорании сухой травы вдоль берега реки Ишим, возле санатория «Ишимский». Об этом сообщает администрация муниципального образования.

На месте пожара в Ишимском районе Пресс-служба администрации Ишимского района

Быстрому распространению огня способствует шквалистый ветер. Из санатория «Ишимский» эвакуировано 42 человека. В настоящий момент на месте работают семь автоцистерн ПЧ-53, 24 огнеборца, восемь единиц техники.

Объявлена эвакуация жителей деревни Синицына и посёлка Детский дом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области, по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, утром 11 мая действовали 11 лесных пожаров, пять из которых локализованы.

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