Курган, , 09:21 — REGNUM В Курганскую область для ликвидации лесных пожаров дополнительно прибыли 87 специалистов Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Карелии. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Новые пожарные приехали бороться с огнём в лесах Курганской области Пресс-служба Авиалесоохраны

В Курганской области по прогнозам синоптиков ожидается увеличение площади действия высокого класса пожарной опасности. До 11 мая 2022 года ожидается штормовой ветер с порывами до 20-25 м/c.

Для контроля над ситуацией в рамках межрегионального маневрирования в Курганскую область дополнительно переброшены 50 специалистов из Архангельской области, 20 — из Карелии, семь — из Мурманской области, 10 — из Вологодской.

По ситуации на 9 мая общая численность межрегиональной группировки Авиалесоохраны и наземных лесопожарных сил, привлечённой к тушению лесных пожаров в Курганской области составляет 570 человек, в том числе 125 федеральных авиапожарных, 95 — из Югры, 63 — из Свердловской области, 150 — из Архангельской, 70 — из Карелии, 50 - из Коми, семь работников - из Мурманской области, и 10 - из Вологодской.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области с 28 апреля ликвидировано 70 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, свыше 32 тыс. га.

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