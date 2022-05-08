Иркутск, , 13:34 — REGNUM В Иркутской области вечером, 8 мая, действуют восемь пожаров на площади 741 га, ещё восемь полностью локализованы на площади 423 га, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев. По его словам, в общей сложности в течение дня ликвидировано 16 пожаров на площади 821,5 га. До конца суток планируется пошалить еще четыре.

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«На завтра перейдет шесть действующих пожаров: два — в Качугском районе (завтра на место будет переброшена еще одна группировка десантников), Нижнеудинск (к тушению приступили, тушение осложняется болотистой местностью), Тайшетский район и два в Братском районе (около села Дубынино пожар опахали, населенному пункту ничего не угрожает; село Кобляково (к ночи планируем локализовать)», — пояснил глава Приангарья.

В Чунском районе ликвидируют горение в поселке Тарея. Пострадали пять дачных участков и две надворных постройки. Пострадавших нет.

«Задача всех служб — не допустить появления и распространения новых пожаров. Введенный режим ЧС уже показал свою эффективность. Если вчера было 26 новых пожаров, то за сегодняшний день — только 7», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, ближайшее время и. о. министра по делам ГО и ЧС Александр Чуприян из Красноярска проведет заседание правительственной комиссии по лесопожарной обстановке.

Ранее власти Иркутской области 8 мая обнародовали информацию о пострадавших в крупном пожаре, случившемся 7 мая в селе Половино-Черемхово Тайшетского района: таковых восемь человек. У многих сгорели паспорта. Не обошлось без жертв.

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