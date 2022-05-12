Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному правительству и главам муниципалитетов усилить контроль за природными пожарами. Об этом он заявил 12 мая на заседании правительства региона, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Евгений Куйвашев Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Куйвашева, ситуация с лесными пожарами в регионе остаётся серьёзной несмотря на дождливую погоду. Губернатор отметил, что в условиях текущей пожароопасной обстановки приоритетными направлениями являются современные решения по предупреждению и оперативной ликвидации возгораний и системны разъяснительные беседы с местными жителями.

По данным Уральской авиалесоохраны, в Свердловской области за сутки, 11 мая ликвидировано 24 пожара. Общая площадь возгораний в регионе составляет 829 гектаров.