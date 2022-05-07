Красноярск, , 13:38 — REGNUM Масштабными пожарами охвачен 7 мая Красноярский край. Ситуацию осложняет штормовой ветер до 40 м/с. Власти региона обещают оперативно оказать помощь пострадавшим.

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, пострадавшим от пожаров будет оказана вся необходимая помощь.

Наиболее сложная ситуация в настоящее время складывается в 12 территориях края. На борьбу с огнём направлены дополнительные силы. Будут открыты пункты временного размещения, людям окажут медицинскую и психологическую помощь.

Автозаправочным станциям поручено бесплатно заправлять все автомобили, работающие на тушении пожаров.

«Мы сделаем всё для того, чтобы в короткие сроки восстановить жильё для пострадавших и оказать соответствующую помощь», — заверил губернатор края Александр Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае из-за масштабных пожаров введён режим ЧС. По последним данным, горят около 200 строений, есть погибшие.

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