Иркутск, , 13:39 — REGNUM За минувшие сутки, 9 мая, в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано 17 пожаров на общей площади 674,5 га, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Лесной пожар 03.mchs.gov.ru

Также известно, что шесть возгораний на площади 374,3 га перешли в локализованном состоянии. В процессе локализации находятся четыре лесных пожара общей площадью 1184 га.

Причиной всех ландшафтных пожаров продолжает оставаться человеческий фактор.

В тушении лесных пожаров 9 мая было задействовано 162 пожарных-десантника, 300 сотрудников лесопожарных формирований, 88 мобилизованных граждан, 141 единица наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли шесть самолетов: четыре Ан-2 и два легкомоторных. Доставку десантников к месту пожаров совершал вертолет Ми-8. Общий налет авиационной техники составил 30 часов 50 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 8 мая действовало восемь пожаров на площади 741 га, ещё восемь были полностью локализованы на площади 423 га.

Читайте также: В Иркутской области удалось сократить число масштабных пожаров