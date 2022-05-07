Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 17:15 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске при пожаре в гараже погиб мужчина. Об этом сообщает местная телекомпания «Миг».

В доме Виктора Канашева горит очаг Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Трагедия произошла утром 7 мая в посёлке Самострой города Ноябрьска на ул. Загородной, 21. Горели жилой частный дом и гараж.

После ликвидации огня в 11:14 (09:14 мск) было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения в гараже. Следователи осматривают место пожара, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в Омской области уничтожил уже десятки домов.

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