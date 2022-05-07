Новосибирск, , 18:35 — REGNUM В Новосибирской области в период особого противопожарного режима усилено авиапатрулирование лесов. Вылеты осуществляются два раза в день, уточнили в региональном минприроды.

Лесной пожар U.S. Department of Agriculture

Уточняется, что авиационное патрулирование лесов проводится по трём маршрутам. Штатная численность десантно-пожарной службы — 56 человек. Используются воздушные суда — Ан-2, Cessna 172 и 182.

По официальным данным, предварительный общий ущерб от лесных пожаров уже составил 17 043,7 тыс. руб., в том числе затраты на тушение лесных пожаров — 35,8 тыс. руб., вред, причинённый лесному хозяйству — 17 007,8 тыс. руб.

В настоящий момент зарегистрировано 144 лесных пожара на площади более 1200 гектаров.