Кызыл, , 08:08 — REGNUM На территории Тувы 13 мая местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Среднесибирского УГМС.

Пожары в заповеднике «Убсунурская котловина» в Туве Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

В связи с этим власти республики намерены продлить действие особого противопожарного режима.

По мнению специалистов тувинской лесоохраны, риски лесных пожаров в тайге остаются очень высокими. Число возгораний по сравнению с прошлым годом существенно выросло — 130 против 96.

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