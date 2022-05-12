Кызыл, , 08:24 — REGNUM Лесной пожар на территории заповедника «Убсунурская котловина» в Туве взят под контроль. По словам главы республики Владислава Ховалыга, в борьбе с огнём задействовано 75 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пожары в заповеднике «Убсунурская котловина» в Туве Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

«Осталось только затушить его восточное направление. Этим сейчас заняты 38 наших авиапожарных», — отметил он.

По предварительным данным, причиной возгорания стала человеческая неосторожность, а быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра. Тушение осложняется сложным ландшафтом местности, где преобладают крутые склоны и скалы.

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