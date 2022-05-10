Иркутск, , 13:47 — REGNUM Восемь человек, пострадавших при пожаре в селе Половино-Черемхово в Тайшетском районе, получили материальную помощь, сообщает 10 мая телеграм-канал правительства Иркутской области.

Пожар Пресс-служба ГУ МЧС

Размер выплаты составил 105 тыс. рублей: пять тыс. рублей- единовременная помощь, 100 тыс. рублей — компенсация за полную утрату имущества. Средства граждане получили сегодня, 10 мая, почтовым переводом.

Всем пострадавшим предоставлены предметы первой необходимости, постельное белье, продукты питания. Достигнута договоренность с магазинами, где люди могут бесплатно выбрать себе одежду и обувь. Решается вопрос о выделении строительных материалов для постройки новых домов и оказанию соответствующей помощи.

По поручению губернатора Игоря Кобзева, правительство региона подготовило распоряжение о выплате по одному миллиону рублей членам семей погибших при пожаре в садоводстве Моргудон в Братске. Выплаты будут осуществлены до 13 мая 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в селе Половино-Черемхово Тайшетского района произошёл 7 мая. Сгорело шесть жилых и два нежилых дома, здание школы и пилорама. Не обошлось в регионе без жертв. В результате возгораний в дачном посёлке «Моргудон» Братска погибли два человека.

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