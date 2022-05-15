Турочакский район, Алтай, , 10:11 — REGNUM Площадь лесного пожара, действующего вблизи села Артыбаш в Турочакском районе Республики Алтай выросла до 2 га. На место выехал начальник Главного управления МЧС по региону Андрей Бурлаков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Пожар в Горном Алтае Цитата из видео ГУ МЧС по Республике Алтай

В ликвидации пожара задействовано 159 человек и 13 единиц техники, в том числе вертолёт Красноярского авиационного спасательного центра МЧС с применением водосливного устройства.

«Силами местного населения проводится работа по организации противопожарного разрыва-лесной просеки протяженность около километра», — отметили в управлении.

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