Томск, , 09:02 — REGNUM На территории Томской области до конца мая продлён особый противопожарный режим, а также введён режим повышенной готовности. Распоряжение об этом подписал врио губернатора Владимир Мазур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Жара Clandestino

По его словам, необходимость введения режима повышенной готовности продиктовано аномальной жарой без дождей.

«Риски пожаров крайне высоки, мы должны сделать все, чтобы не повторить печальный опыт соседей», — подчеркнул он.

В рамках режима силы спасателей приведены в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации. Главам муниципалитетов поручено взять на личный контроль работу патрульных групп для профилактики пожаров.