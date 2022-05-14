Томск, 14 мая 2022, 09:02 — REGNUM На территории Томской области до конца мая продлён особый противопожарный режим, а также введён режим повышенной готовности. Распоряжение об этом подписал врио губернатора Владимир Мазур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.
По его словам, необходимость введения режима повышенной готовности продиктовано аномальной жарой без дождей.
«Риски пожаров крайне высоки, мы должны сделать все, чтобы не повторить печальный опыт соседей», — подчеркнул он.
В рамках режима силы спасателей приведены в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации. Главам муниципалитетов поручено взять на личный контроль работу патрульных групп для профилактики пожаров.