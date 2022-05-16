Петропавловск-Камчатский, , 06:19 — REGNUM На Камчатке в Мильковском районе ввели особый противопожарный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 мая в краевом управлении МЧС.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

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Режим введен для предупреждения и недопущения природных возгораний. В этот период запрещены посещение лесов, разведение костров, сельскохозяйственные палы, сжигание сухой травы, мусора.

Спасатели напомнили, что за нарушения противопожарного режима грозит административное наказание в виде штрафов — от 4 до 5 тыс. рублей на граждан, от 20 до 40 тыс. рублей на должностных лиц и от 300 до 500 тыс. рублей на юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 15 мая действовали пять лесных пожаров, три из которых локализованы на общей площади 900 га.