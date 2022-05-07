Шебалинский район, Алтай, 7 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. На перевале Кукуя в Шебалинском районе Республики Алтай 6 мая произошло возгорание грузового автомобиля. Затем огонь перекинулся на сухую траву вдоль дороги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГО и ЧС.

Управление ГО ЧС и ПБ Республики Алтай Пожар на Алтае

Из-за ветренной погод пламя начало быстро распространяться и перешло на лес. Прибывшие на место пожарные потушили грузовик, его кабина сгорела полностью. По предварительным данным, причиной возгорание стало короткое замыкание электропроводки.

«В ликвидации лесного пожара, задействованы: АУРА «Шебалино лес» и работники Чергинского и Барагашского лесничеств. Лесной пожар локализован на площади 2.1 га. Пострадавших нет», — добавили в управлении.