Москва, , 15:11 — REGNUM На совещании, которое 10 мая провёл российский президент Владимир Путин с членами правительства страны по вопросу «О мерах по сокращению лесных пожаров в Российской Федерации», губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил о ситуации с ликвидацией последствий техногенных пожаров в Тайшетском и Братском районах, где есть пострадавшие от стихии. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Участники правительственного совещания по вопросам борьбы с пожарами, которое 10 мая провел президент России Владимир Путин. Сайт Кремля

«Крайне важный вопрос — это восстановление жилья. Мы сегодня говорили с некоторыми коллегами: по предварительным оценкам, где-то 700 жилых строений нужно восстанавливать, которые были уничтожены пожаром и которые использовались людьми, нашими гражданами для постоянного проживания. Я уже не говорю о дачных участках — это отдельная тема», — подчеркнул Владимир Путин.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что природный и человеческий факторы привели к возникновению значительного количества пожаров. Несмотря на то, что почти все они ликвидируются, в первые сутки (с 7 по 10 мая) на территории Иркутской области ситуация стала осложняться из-за усиления юго-западного ветра с максимальными порывами до 25 м/с. Так, 7 мая во время крупного пожара в Тайшетском районе в селе Половино-Черемхово сгорело 6 жилых и 2 нежилых дома, а также малокомплектная деревянная школа, в которой училось 82 ребёнка.

На особом контроле, сказал губернатор, ситуация с ликвидацией последствий техногенных пожаров в Тайшетском районе. 7 мая во время крупного пожара в Тайшетском районе в селе Половино-Черемхово сгорело 6 жилых и 2 нежилых дома, а также малокомплектная деревянная школа, в которой училось 82 ребёнка. 8 пострадавших жителей сегодня получили по 100 тысяч рублей за полную потерю имущества.

Кроме денежных компенсаций по законодательству Иркутской области, люди, у которых жилые дома уничтожены пожаром или стихийным бедствием, имеют право получить 155 кубометров древесины на строительство нового дома и хозяйственных построек.

Губернатор отметил, что на особом контроле находится вопрос сгоревшей школы. С 11 мая уроки будут проводить в соседнем рабочем посёлке Юрты, который расположен в четырёх килметрах от пострадавшего села. Организован подвоз школьным автобусом, питание. Учебный процесс продолжится в соответствии со всеми требованиями.

«Сгоревшую школу восстанавливать не будем. В 2023 году при содействии Минпросвещения России планируем капитально отремонтировать обе школы в рабочем поселке и оставить детей учиться там», — сказал губернатор.

В результате ещё одного крупного пожара в садоводстве Братска погибли два человека. Сгорели 35 садовых домов. Семьям погибших до 13 мая будет выплачено по 1 млн рублей.

Причиной обоих пожаров стало воспламенение сухой растительности в результате неосторожного обращения с огнем. Возбуждены два уголовных дела.

Глава региона доложил, что 20 муниципальных образований имеют 5 класс пожарной опасности. На территории региона введен режим ЧС с 7 мая, в том числе с временным запретом посещения лесов, охоты и рыбалки. На сегодня — задымление отсутствует. Угрозы населенным пунктам и жизни людей — нет.

«В результате — после введения режима ЧС в части лесных пожаров отмечаем снижение в два раза ежедневного количества новых случаев — с 30-35 пожаров и термоточек в сутки до 10-12 случаев», — отметил Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, также глава Приангарья доложил Владимиру Путину о принимаемых мерах профилактики и оперативного тушения лесных пожаров в регионе.

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