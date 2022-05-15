Турочакский район, Алтай, , 10:37 — REGNUM Лесной пожар, действующий вблизи села Артыбаш Турочакского района Республики Алтай локализован в 14:05 по местному времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Пожар в Горном Алтае Цитата из видео ГУ МЧС по Республике Алтай

Дальнейшее распространение огня удалось остановить.

Как отметили в республиканском агентстве гражданской обороны и ЧС, угрозы жилым домам нет, эвакуация жителей не проводилась.

В ликвидации пожара задействовано 159 человек и 27 единиц техники, в том числе вертолёт МЧС с применением водосливного устройства.

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