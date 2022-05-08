Иркутск, , 07:10 — REGNUM В Иркутской области сохраняется риск возникновения массовых пожаров. Как сообщил сегодня, 8 мая, в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев, в регионе, по прогнозам, ожидается усиление ветра, в некоторых районах порывы будут достигать 23 м/сек.

Пожар ФБУ «Авиалесоохрана»

«Несмотря на прошедшие осадки, высокий пожароопасный сезон сохраняется и, к сожалению, в ближайшие сутки ситуация не изменится», — пояснил глава региона.

Всего за 7 мая в области было зафиксировано 33 термоточки, в том числе 7 — неконтролируемый пал сухой травы, 7 — горение мусора и 15 - лесные пожары.

«Ведем непрерывный мониторинг. Каждые два часа проводим оперативку с участием муниципалитетов. В тех районах, где сохраняется сложная ситуация, работу контролируют лично главы. Сегодняшняя задача — не допустить возникновения новых пожаров», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Он также напомнил, что на всей территории Иркутской области введен режим ЧС в связи с сохранением неблагоприятных погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, в дачном посёлке «Моргудон» Братска в результате пожаров погибли двое человек, возбуждено уголовное дело.

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