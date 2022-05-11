Новосибирск, , 08:31 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечено 38 лиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерство природных ресурсов и экологии региона.

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«В том числе 33 гражданина, одно должностное лицо и четыре юридических лица», — уточнили в министерстве.

Всего наложено штрафов на 122,0 тыс. руб., взыскано 94 тыс. руб.

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