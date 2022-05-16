Новосибирск, , 11:20 — REGNUM Особый противопожарный режим (ОПР) установлен в Новосибирской области с 16 по 25 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

В период действия ОПР населению запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую растительность и мусор.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки, в регионе складываются сложные условия, связанные с засушливой погодой и повышенными рисками возникновения ландшафтных пожаров.

По данным областного главка МЧС, с 9 по 15 мая в Новосибирской области зарегистрирован 871 пожар, из них 714 — это горение травы и мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве районов Новосибирской области 16 мая сохраняется чрезвычайная пожароопасность (пятого класса).

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