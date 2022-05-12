Кемерово, , 04:14 — REGNUM Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству кемеровского управления доложить о ходе расследования дела, возбуждённого после пожаров в Тяжинском муниципальном округе. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

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«Дальнейший ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Напомним, что 7 мая 2022 года в Тяжинском муниципальном округе Кемеровской области сгорело 98 домов. По данным региональных властей, погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Причинение смерти по неосторожности».

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