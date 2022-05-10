Курган, , 09:02 — REGNUM Курганскому лесному ведомству необходимо тщательно продумать планы восстановления участков, пройденных огнём в ходе пожаров весны 2022 года. Об этом заявил руководитель Рослесхоза Иван Советников, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Глава Рослесхоза Иван Советников и губернатор Курганской области Вадим Шумков. (слева направо). Оперативный штаб курганской области

Несмотря на стабилизацию на текущий момент лесопожарной обстановки, в Курганской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности по погодным условиям, отметил глава Рослесхоза. В ближайшие дни вновь возможно повышение класса пожарной опасности до чрезвычайного.

В целом, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства дал положительную оценку действиям региональных властей, сил и средств, которые принимают участие в тушении лесных пожаров в Курганской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области действует до 26 мая запрет на посещение гражданами лесов.

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