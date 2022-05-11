Элиста, , 09:53 — REGNUM В Калмыкии за праздничные выходные огнеборцы потушили четыре пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 11 мая.

Горящая трава. Белгородская область Марина Каширская © ИА REGNUM

За выходные в степной республике ликвидировано три возгорания сухой растительности и мусора, а также один техногенный пожар. К тушению двух пожаров были привлечены два подразделения добровольной пожарной охраны.

Спасатели напоминают жителям Калмыкии о строгом соблюдении мер пожарной безопасности, правил безопасности на водных объектах, а также выполнении правил дорожного движения.