Иркутск, , 09:24 — REGNUM За минувшие сутки, 7 мая, спутником из космоса на территории Иркутской области зафиксировано 33 термоточки. Это и лесные пожары, и сжигание сухой растительности, и возгорания на площадках, где складируется мусор, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Термоточки из космоса

«Муниципальные образования должны четко контролировать ситуацию. Мы видим, что происходит у наших соседей и на других территориях. От нас сегодня многое зависит. Надо быть внимательными, бдительными, надо заблаговременно выявлять нарушения», — сказал губернатор Игорь Кобзев на заседании областной КЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за 7 мая в области было зафиксировано 33 термоточки, в том числе 7 — неконтролируемый пал сухой травы, 7 — горение мусора и 15 — лесные пожары. Не обошлось без жертв. В результате возгораний в дачном посёлке «Моргудон» Братска погибли два человека.

На всей территории Иркутской области введен режим ЧС в связи с сохранением неблагоприятных погодных условий.

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