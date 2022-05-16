Красноярск, , 05:19 — REGNUM В Красноярске 16–18 мая ожидается аномально жаркая погода. Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозируется среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 °С и более.

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В южных районах Красноярского края и в Хакасии 16 мая ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность V класса.

Днём 16 мая в центральных районах края, в Туве и Хакасии (в течение суток) ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с. Местами прогнозируются грозы.

В центральных и южных районах края, в Туве и Хакасии местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Омска предупредили о непогоде.

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