Кемерово, , 11:43 — REGNUM В Кемеровской области организовали горячую линию для пострадавших от пожаров жителей. Об этом сообщили в администрации Тяжинского муниципального округа.

Пожар

«7 мая 2022 года в населённых пунктах нашего муниципалитета: посёлке городского типа Итатский, сёлах Изындаево и Листвянка произошли страшные пожары, в результате которых у жителей пострадали дома, имущество, многие остались без крова над головой, — уточнили в администрации. — В округе организована и работает горячая прямая линия 8 (384-49) 28-0-38».

Власти уточнили, что по этому номеру телефона можно получить исчерпывающую информацию.

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