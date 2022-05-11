Кемерово, , 04:22 — REGNUM В одном населённом пункте Кемеровской области установлена предварительная причина пожара. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Пожар

Напомним, 7 мая в Тяжинском округе Кузбасса огонь уничтожил 98 домов, погибли четыре человека.

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По словам Цивилёва, в одном случае причиной возгорания стал обрыв линии электропередачи, в двух остальных причина устанавливается. Он уточнил, что в регионе действует особый противопожарный режим, но все равно периодически палы травы фиксируются.