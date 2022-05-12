Кош-Агачский район, Алтай, , 08:53 — REGNUM В Республике Алтай с 12 по 15 мая ожидается высокая пожароопасность 4 класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные Горно-Алтайского гидрометцентра.

Горный Алтай Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

При этом на территории Кош-Агачского района объявлена чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

В связи с этим жителям напомнили о действии на территории республики особого противопожарного режима.

«Установлен запрет на посещение лесов, разведение костров, приготовление пищи на открытом огне, сжигание сухой растительности, бытовых отходов, мусора и проведение иных пожароопасных работ», — отметили в правительстве.