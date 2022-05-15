Новосибирск, , 15:01 — REGNUM В Новосибирской области для тушения лесного пожара, бушующего третьи сутки в Тогучинском районе, задействовали два вертолета МИ-8. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Лесной пожар (сс) skeeze

«В настоящее время верховой пожар сбит, горит лесная подстилка, — уточнили сегодня, 15 мая, в ведомстве. — Пожарно-спасательные подразделения МЧС России совместно с лесниками ликвидируют отдельные очаги горения, продолжается наземная и авиационная разведка территории».

Отмечается, что жители ближайшего населённого пункта оповещены о пожаре, эвакуации пока не требуется.

О пожаре стало известно 14 мая. Для его ликвидации задействованы 106 человек и 32 единицы техники.